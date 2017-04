Serie B, la 'Top 11' della 37a giornata: Palombi, grande doppietta

Marco Orrù

24/04/2017 21:25

SERIE B TOP 11/ Il campionato delle news Serie B non si ferma mai. Archiviato sabato il 37° turno, già oggi si ritorna in campo per l'anticipo del turno infrasettimanale. Nella 'Top 11' di giornata troviamo due giocatori del Trapani (Legittimo e Citro), del Cittadella (Arrighini e Valzania) e del Perugia (Brignoli e Dezi), ma degni di nota sono stati anche il laterale Migliore dello Spezia e l'attaccate della Ternana, Palombi.

TOP 11 della 37esima giornata di Serie B

Ecco i migliori di Calciomercato.it:

BRIGNOLI - Se il Perugia sbanca il Piola di Novara è anche merito suo. Gli attaccanti piemontesi sbattono in più di un'occasione contro il muro eretto dal portiere di proprietà della Juventus.

LAZZARI - Così come nella scorsa partita, anche contro il Latina, nonostante l'inferiorità numerica, sulla fascia destra fa quel che vuole, confezionando anche l'assist per il gol di Antenucci.

LEGITTIMO - Perfetto sia nelle chiusure che negli anticipi limitando di molto il raggio d'azione degli attaccanti del Pisa.

MIGLIORE - Si conferma ancora una volta, uno degli esterni più forti e costanti del campionato cadetto. Bravo nel fornire perfetti assist ai compagni e cinico sotto porta quando serve, così come è capitato nel derby contro l'Entella.

DEZI - Contro il Novara inizia in panchina ma entra e risolve la gara con un gol da tre punti.

ZUCULINI - Pian piano si è preso in mano le redini del centrocampo del Verona. Contro il Bari è anche arrivato il suo primo gol stagionale.

VALZANIA - E' un grande protagonista della vittoria contro il Carpi del suo Cittadella: gol e assist a conferma dello straordinario momento di forma.

LARIBI - Trasformato da regista da Camplone, lo ripaga con un bel gol ed ottime geometrie.

ARRIGHINI - Gol, assist, rigore procurato: contro il Carpi ha fatto quasi tutto lui per il Cittadella. Inarrestabile.

CITRO - Gol importantissimo, da tre punti, contro il Pisa: entra e la risolve lui. Ritrovato.

PALOMBI - Da quando è arrivato Liverani si è trasformato, diventando l'uomo in più della Ternana. Straordinaria doppietta contro il Frosinone che ha permesso alla sua squadra di vincere un match fondamentale.

All.: LIVERANI - Dal suo arrivo a Terni ha letteralmente trasformato una squadra in disarmo e rassegnata alla Lega Pro. La vittoria col Frosinone è importantissima in vista della corsa salvezza.

(3-4-3): Brignoli; Lazzari, Legittimo, Migliore; Dezi, Valzania, Laribi, B.Zuculini; Citro, Arrighini, Palombi. All.: Liverani.