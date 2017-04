Gaziantepspor, tragedia in Turchia: Rajtoral si è tolto la vita

24/04/2017 11:53

TURCHIA SUICIDIO RAJTORAL GRAZIANTEPSPOR / Una notizia drammatica giunge dalla Turchia, dove Frantisek Rajtoral, terzino 31enne del Gaziantepspor, è stato trovato senza vita nella propria abitazione. A dare la notizia è stato il presidente del club, che ha confermato le cause del decesso. Rajtoral si è tolto la vita, impiccandosi: "Non so perché l'abbia fatto ma la notizia circolata del suo suicidio è purtroppo vera. Non sembrava avesse dei problemi".

Rajtoral incrociò anche Milan e Napoli negli anni scorsi, avendo giocato per anni con la maglia del Viktoria Plzen. Due match contro i rossoneri nel 2011 in Champions League e una rete siglata contro gli azzurri in Europa League nel 2013.

L.I.