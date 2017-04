Inter, Ausilio striglia la squadra in vista del Napoli: possibile maxi ritiro

24/04/2017 11:29

INTER NAPOLI RITIRO / L'Inter si prepara a una sfida delicata tra le mura amiche di 'San Siro', dove ospiterà il Napoli di Maurizio Sarri. Entrambe le squadre vengono da risultati negativi, dalla sconfitta in casa della Fiorentina per i nerazzurri, al pareggio che sa di beffa (dato l'assist agli avversari di Hamsik) dei partenopei, che rischiano di perdere terreno dalla Roma.

In entrambi i casi l'Europa rappresenta un obiettivo, anche se il Napoli punta al secondo posto per la Champions diretta, mentre l'Inter è attualmente fuori anche dall'Europa League, vista la classifica. Il pubblico fischia e sui social si scatena, il che potrebbe far pensare anche a qualche polemica allo stadio. Intanto Ausilio torna a strigliare il gruppo, come fatto nelle scorse settimane. A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport', che lo definisce come l'unico dirigente disposto a esporsi, utilizzando tra l'altro parole molto dure nei confronti della squadra. Il concetto è che a rischiare non è soltanto il tecnico, bensì anche i calciatori.

A rendere chiaro questo concetto sono anche le necessità economiche del club, che dovrà far entrare 30 milioni di euro in estate grazie alle cessioni. Qualcuno dunque partirà, anche se la cifra in questione potrebbe calare fino a quota 16.5 milioni, qualora il Siviglia decidesse di riscattare Jovetic al termine della stagione. Contro il Napoli sarà dura ma l'Inter serra i ranghi e la rosea parla di un confronto avvenuto tra Steven Zhang, Javier Zanetti, Stefano Pioli, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Gardini e il corporate director Michael Williams. Alla squadra sono stati concessi due giorni di riposo, prima di dare inizio al lungo avvicinamento verso la sfida di domenica sera. Sarà un Inter-Napoli colmo di significato e tensione, in vista del quale non è da escludere un maxi-ritiro, così da tenere alta la tensione.

L.I.