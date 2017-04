Calciomercato, la Juventus mette le ali. L'Inter sogna Griezmann, il Milan su Rodriguez

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

24/04/2017 11:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / Umori e momenti storici completamente diversi, ma stesse intenzioni in vista del prossimo calciomercato: Juventus, Inter e Milan si preparano a diventare le grandi protagoniste dell'estate, con i bianconeri che punteranno a rinforzarsi ulteriormente per confermarsi stabilmente nell'élite del calcio internazionale, mentre le milanesi cercheranno di assicurarsi grandi colpi per tornare a lottare per i vertici. Così, con la stagione che entra nella sua fase decisiva, le sono ovviamente già al lavoro per individuare le rispettive priorità. Dalla Juventus che punta a rinforzare gli esterni d'attacco e valuta i gioielli del Monaco, Lemar e Bernardo Silva, all'Inter che sogna Antoine Griezmann passando per l'inserimento del Milan nella corsa a James Rodriguez del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, da Bernardo Silva a Douglas Costa: caccia alle ali

Dopo aver lavorato d'anticipo mettendo già le mani su diversi giovani gioielli come Caldara, Orsolini e Bentancur, la priorità del prossimo calciomercato Juventus è rappresentata dal grande colpo sull'esterno d'attacco. Un nome di livello internazionale per rinforzare ulteriormente un reparto stellare. Accanto a quello di Douglas Costa, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco e fa gola anche al Tottenham, spuntano due nuove candidature: quelle di Thomas Lemar e Bernardo Silva. Entrambi protagonisti della straordinaria cavalcata del Monaco, sono finiti sul taccuino dei bianconeri che nel doppio confronto in semifinale di Champions League avranno l'occasione di osservarli da vicino e intavolare anche i primi discorsi con i monegaschi. Caldo anche il nome di Federico Bernardeschi, sul quale però sono forti anche Inter, Bayern Monaco e Chelsea. Ma non vanno dimenticati neanche i profili di Keita Balde Diao della Lazio e Alexis Sanchez dell'Arsenal, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2018.

Calciomercato Inter, un colpo in difesa e il sogno Griezmann

Più complicata da decifrare, invece, la situazione relativa al calciomercato Inter. C'è innanzitutto la questione allenatore da sistemare, con il tecnico Stefano Pioli che nel post-partita di Firenze avrebbe addirittura presentato le sue dimissioni poi respinte dalla società. Ed entro il 30 giugno bisognerà raggiungere il pareggio di bilancio passando per alcune inevitabili cessioni. Poi, però, via ai grandi investimenti promessi da Suning. Si parte dalla difesa, dove i nomi preferiti del Ds Piero Ausilio, fresco di rinnovo con l'Inter, sono quelli di de Vrij della Lazio e Rudiger e Manolas della Roma. E poi si punterà su (almeno) un grande nome davanti, per innalzare il tasso tecnico e scuotere tifosi e squadra. Accanto ai soliti Bernardeschi e Berardi, costantemente tenuti sotto osservazione, spicca il fenomeno francese dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, grande sogno dell'Inter anche secondo quanto affermato dal giornalista di 'Sky' Fabio Caressa.

Calciomercato Milan, spunta James Rodriguez

Intanto, anche dall'altra parte di Milano la nuova proprietà cinese sembra intenzionata a presentarsi con un colpo stellare in attacco. Lo confermano il viaggio di Montella e Mirabelli a Montecarlo per osservare da vicino Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund, così come le voci sui vari Alvaro Morata e Karim Benzema, che però non sarebbero gli unici osservati speciali del calciomercato Milan in casa Real Madrid. Dalla Spagna, infatti, assicurano che da parte dei rossoneri sia già arrivata un'offerta da 40 milioni di euro per James Rodriguez, da tempo però nel mirino delle big italiane ed europee. Più percorribile, invece, la pista che porta a Keita della Lazio, sul quale la dirigenza milanista sta lavorando e sembra in vantaggio rispetto alle altre concorrenti. In scadenza di contratto nel 2018, il senegalese non sembra intenzionato ad accettare l'offerta di rinnovo presentata dal presidente biancoceleste Claudio Lotito e per questo l'addio a fine stagione appare molto probabile. La proposta milanista da 2,2 milioni di euro a stagione lo alletta, ma bisognerà poi convincere la dirigenza capitolina che punta ad incassare comunque 20 milioni di euro dalla sua cessione.