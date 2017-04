DIRETTA Serie A, Pescara-Roma: le formazioni UFFICIALI! Segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

24/04/2017 19:45

DIRETTA PESCARA ROMA LIVE / Il monday night della 33esima gioranta del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno, mette di fronte Pescara e Roma in un testacoda molto delicato. La squadra di Zeman è costretta a fare punti per non dover subire già oggi l'onta della retrocessione aritmetica, mentre quella di Spalletti ha bisogno di un successo per allungare sul Napoli e tornare a -8 dalla Juventus. Calciomercato.it vi offre il match dell'Adriatico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Coda, Biraghi; Memushaj, Muntari, Coulibaly; Benali, Bahebeck, Caprari. All. Zeman

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Manolas, Emerson; Strootman, Paredes; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti

CLASSIFICA: Juventus punti 83, Roma* 72, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 63, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 48, Sampdoria 45, Udinese 43, Cagliari 38, Chievo 38, Sassuolo 36, Bologna 35, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 24, Palermo 16, Pescara* 14.

*Una partita in meno