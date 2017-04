Napoli, Hamsik: "Rammaricato per l'errore, continueremo a lottare"

24/04/2017 10:47

NAPOLI HAMSIK / Ieri pomeriggio, Marek Hamsik si è reso protagonista di un grave errore che ha spianato la strada al pareggio del Sassuolo. Il capitano del Napoli ha commentato la gara sul suo sito ufficiale: "Mi rammarico per l’errore che ho fatto sul gol del pareggio, per fortuna la rete di Milik ha evitato la sconfitta. Abbiamo creato diverse occasioni, ma ci è mancata un po’ di fortuna. Diverse volte siamo andati vicini al gol, come dimostrano i legni colpiti. Purtroppo abbiamo perso due punti, ma continueremo ancora a lottare per il secondo posto. Mancano ancora cinque partite alla fine del campionato".

M.D.A.