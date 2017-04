Pescara-Roma, le probabili formazioni: pochi dubbi per Spalletti

24/04/2017 10:36

PESCARA ROMA PROBABILI FORMAZIONI / Il programma della 33a giornata si chiude stasera all'Adriatico di Pescara con il match tra gli abruzzesi e la Roma. Partita importante per i giallorossi, che possono approfittare del passo falso del Napoli e allungare nuovamente a +4 sugli azzurri in ottica secondo posto, prima del trittico di fuoco con Lazio, Milan e Juventus. Di fronte, la squadra dell'ex Zeman che proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai capitolini e ad evitare la retrocessione aritmetica: con un ko, sarebbe ufficialmente Serie B.

Pochi i dubbi di formazione per Spalletti. Il tecnico toscano ripartirà dal 4-2-3-1 già visto negli ultimi impegni. Salah e Nainggolan inamovibili dietro Dzeko, El Shaarawy sembra in vantaggio su Perotti. Per il resto, ballottaggi tra Juan Jesus e Mario Rui sull'out mancino e tra De Rossi e Paredes per il posto da occupare in mediana accanto a Strootman. Confermati, dietro, Rudiger in posizione di terzino destro e la coppia Manolas-Fazio davanti a Szczesny. Per Zeman, invece, consueto 4-3-3, anche qui con pochi dubbi: unica vera incognita il ruolo di mediano con Bruno e Muntari a giocarsi il posto, con Memushaj e Coulibaly ai fianchi. Davanti, trio formato da Benali, Bahebeck e Caprari.

PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Coda, Biraghi; Memushaj, Bruno, Coulibaly; Benali, Bahebeck, Caprari. All.: Zeman.

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Juan Jesus; Strootman, Paredes; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All.: Spalletti.

N.L.C.