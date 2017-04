Roma, la classifica per minuti giocati: comanda Nainggolan, Gerson costa carissimo

Michele Spuri

24/04/2017 10:32

NEWS ROMA MINUTI GIOCATI / Si avvia verso la conclusione la stagione 2016/2017. Alla Roma di Luciano Spalletti l’unica competizione rimasta è il campionato, dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio e quella negli ottavi di finale di Europa League contro il Lione. Prima di trarre un bilancio definitivo, in ottica news Roma è interessante andare ad analizzare la rosa giallorossa in merito ai minuti giocati in stagione. Per quanto riguarda i portieri sono 2970 i minuti disputati da Sczcesny, sempre presente in campionato con l’aggiunta della presenza nella gara di ritorno del preliminare di Champions League contro il Porto (per 14 volte ha mantenuto la porta inviolata), mentre il secondo, Alisson, è ancora in attesa dell’esordio in Serie A. Per il brasiliano 10 presenze in Europa League e 4 in Coppa Italia, per un totale di 1350 minuti, compresa l’andata contro il Porto.

Giocatori più utilizzati: Fazio, Manolas e Peres al comando

Per quanto concerne ancora il reparto difensivo, i tre giocatori più utilizzati sono stati Fazio (3432 minuti), Bruno Peres (3408), l'acquisto del calciomercato estivo maggiormente utilizzato, e Manolas (3271). Al quarto posto troviamo Rüdiger con 2575, seguito da Emerson (2137) e Jesus (2084). Chiudono Florenzi con 955 minuti, complice anche la doppia rottura dei legamenti del crociato, Vermaelen (609), stagione molto discontinua per il belga e Mario Rui (607 minuti dopo il rientro dall'infortunio).

A centrocampo l’uomo più utilizzato da Spalletti è stato Radja Nainggolan, con 3790 minuti, seguito da Kevin Strootman (3467). Distanziati un po’ di più gli altri, a partire da De Rossi (2561), il quale spesso ha lasciato spazio a Leandro Paredes (2040). Chiudono il reparto Gerson (491, ultima presenza del brasiliano a dicembre contro la Juventus) e Grenier (232, arrivato a gennaio in prestito e non utilizzabile per l’Europa League). Pagato circa 18,9 milioni di euro, l'ex Fluminense è sin qui costato alla Roma circa 38.500 euro al minuto.

Giocatori più utilizzati: Totti ultimo in attacco

Nel reparto offensivo, invece, quasi lo stesso minutaggio per tutti, eccezion fatta per Dzeko (3617, quasi sempre utilizzato) e Totti (820, in quelle poche occasioni nelle quali è sceso in campo, è stato schierato da Spalletti nei minuti finali). Infine troviamo Salah (2689), Perotti (2169) ed El Shaarawy (1930).