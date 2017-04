Calciomercato Milan, Keita non rinnova con la Lazio: accordo più vicino

24/04/2017 10:11

CALCIOMERCATO MILAN KEITA LAZIO / "Ci stiamo lavorando". Così Mirabelli, nuovo ds del Milan, ha descritto ieri pomeriggio nel prepartita lo stato dell'arte su Keita. Non è un mistero che si tratti di un giocatore che piace, e tanto, ai rossoneri. Il corteggiamento nasce diverso tempo addietro, ma adesso, con l'insediamento della nuova proprietà cinese, può davvero concretizzarsi e sfociare in un affare vero e proprio, diventando uno dei colpi ad effetto del calciomercato Milan. L'attacco del Diavolo cambierà pelle con Keita, dando il via a una effettiva rivoluzione nell'organico di Montella.

Calciomercato Milan, forcing con la Lazio per Keita

L'attaccante senegalese può lasciare la Lazio a fine stagione. Anche se il clima è molto più disteso tra le parti rispetto a un po' di tempo fa, il giocatore non sembra disposto ad accettare l'offerta di rinnovo di Lotito a 1,5 milioni di euro a stagione, che pure piace abbastanza al suo entourage. Secondo il 'Messaggero', è molto più allettante l'offerta di 2,2 milioni proveniente da Milano, che potrebbe anche salire in caso di qualificazione europea dei rossoneri. Resta vivo l'interesse di Juventus e Napoli, anche se in questo momento entrambe appaiono decisamente più defilate. In caso di mancato rinnovo, i biancocelesti dovranno giocoforza far partire Keita per non perderlo a zero vista la scadenza del contratto nel 2018, ma non accetteranno meno di 20 milioni di euro per il costo del suo cartellino. Una cifra che permetterebbe loro oltretutto di indirizzare positivamente il proprio calciomercato, rinforzando la squadra in ottica europea.

N.L.C.