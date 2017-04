Milan, Bacca non dà la scossa: Lapadula confermato anche a Crotone

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

24/04/2017 10:10

MILAN LAPADULA / Gianluca Lapadula è tra i pochi a salvarsi nella sconfitta del Milan contro l'Empoli a 'San Siro'. Il numero 9 rossonero, oltre a segnare l'unico gol della squadra di Vincenzo Montella, ha sempre lottato e ci ha messo il suo proverbiale impegno in campo. La sua abnegazione e il suo spirito di sacrificio sono innegabili. Ma i suoi compagni non lo hanno seguito... Perché se è vero che le occasioni ci sono state, è altrettanto vero che l'atteggiamento dei giocatori milanisti non è stato quello cattivo delle giornate migliori. Ci ha pensato Lapadula con una conclusione di sinistro chirurgica a riaprire i giochi dopo il 2-0 toscano, però non è bastato per far scioccare la scintilla in tutta la squadra.

Crotone-Milan, Lapadula ancora titolare

Montella per cercare di rimontare si è giocato anche la carta Carlos Bacca, inserendolo a partita in corso per affiancarlo a Lapadula. Però il colombiano non ha dato la scossa che probabilmente l'allenatore si attendeva. E la sua prestazione può spingerlo ulteriormente all'addio nella prossima sessione estiva di calciomercato e ancora in panchina nell'immediato. Già, perché se guardiamo a Milan-Empoli viene normale pensare che nella prossima partita contro il Crotone la prima punta titolare non cambierà.

Lapadula si è meritato il posto e stando alle news Milan di queste ore, dovrebbe essere lui il centravanti chiamato a scardinare la difesa calabrese domenica prossima. Ovviamente per tornare alla vittoria sarà necessario che tutta la squadra si esprima molto meglio di quanto fatto contro l'Empoli ieri a San Siro. Montella ha sottolineato le molte chance da gol costruire, però si sa che nel calcio conta buttarla dentro e non subire. Invece, ieri i rossoneri hanno avuto poca concretezza in avanti e dietro hanno dormito. Servirà un completo cambio di mentalità a Crotone, dove un Lapadula guerriero può essere di aiuto e di esempio ai compagni.