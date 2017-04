Calciomercato Fiorentina, Conte tenta Bernardeschi

24/04/2017 09:49

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI CHELSEA / Il talento di Federico Bernardeschi resta immutato, anche dopo il rigore malamente sbagliato contro l'Inter. Il suo futuro alla Fiorentina però è in bilico. Le trattative per il rinnovo con i viola procedono, ma, allo stesso tempo, si fanno avanti le grandi squadre con offerte sostanziose per convincerlo a lasciare la Toscana. L'ultima tentazione, secondo il 'Sunday Express', arriva da Londra: Conte, come noto, è uno dei suoi più grandi estimatori, e vuole portarlo al Chelsea offrendogli un contratto da 5 milioni a stagione, stracciando la concorrenza di Inter, Juventus e Milan.

N.L.C.