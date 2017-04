I CRAQUE DEL MOMENTO - Moukandjo: la lunga rimonta a suon di gol

Maurizio Russo

24/04/2017 13:15

MOUKANDJO LORIENT / La speranza è l'ultima a morire. Il Lorient deve aver fatto suo questo motto sin dall'inizio della stagione, quando perse le prime quattro partite del campionato francese. Una partenza ad handicap che ha visto gli arancioneri occupare l'ultimo posto della Ligue 1 per ventidue giornate di fila, dalla sconfitta al decimo turno contro il Digione, fino al successo contro il Caen al trentunesimo turno. Il distacco dei 'Naselli' dalla quart'ultima posizione che vale la salvezza è arrivato a toccare anche 7 punti, ma la squadra di Casoni non ha mai mollato. La lunga rimonta per uscire dalla zona retrocessione è culmita con la cinquina rifilata al Metz che è valso l'attuale 16esimo posto che vorrebbe dire permanenza nella massima serie.

UN LEONE INDOMABILE A CAPO DEL BRANCO - Le cinque sconfitte consecutive tra la 25esima e la 29esima giornata di Ligue 1 sembravano aver dato il colpo di grazia al Lorient. Ma chi li dava per spacciati non aveva fatto i conti con Benjamin Moukandjo. Ritornato dalla Coppa d'Africa con il titolo continentale conquistato da capitano, il centravanti camerunese ha iniziato a segnare con una regolarità impressionante, guadagnandosi il titolo di craque del momento. Le quattro vittorie nelle ultime cinque partite portano tutte la sua firma: prima ha dato il la alla rimonta 3-2 in casa del Nancy, poi ha siglato il gol-vittoria nell'1-0 al Caen, quindi ha rifilato una doppietta in trasferta al Lione schiantato 4-1 e infine ha partecipato alla goleada 5-1 contro il Metz.

Calciomercato Serie A, Moukandjo può essere un affare

Come anticipato da Calciomercato.it, Moukandjo potrebbe essere un ottimo affare per i club di Serie A. Il 28enne attaccante camerunese (con passaporto comunitario) è in scadenza di contratto nel 2018 con il Lorient - che adesso proverà a blindarlo con il rinnovo - e la prossima estate potrebbe liberarsi a costi molto contenuti. Dopo tanti anni in Francia, il giocatore gradirebbe cimentarsi con un altro dei principali campionati europei. Ma prima deve completare la missione: salvare i 'Naselli'.