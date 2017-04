Calciomercato Inter: Ausilio tra de Vrij, Manolas e Rüdiger. Le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

24/04/2017 09:26

CALCIOMERCATO INTER / In attesa di conoscere il nome dell'allenatore per la stagione 2017/2018, il calciomercato Inter estivo promette un colpo importante nel reparto difensivo. Sono tre i principali obiettivi che fanno 'gola' al club nerazzurro: secondo le informazioni in possesso della redazione di Calciomercato.it, i preferiti del direttore sportivo Piero Ausilio, in base al rapporto qualità/prezzo, sono il tedesco Antonio Rüdiger, che la Roma però non intende cedere nella prossima sessione di mercato, e l'olandese della Lazio Stefan de Vrij. Il difensore ex Feyenoord, però, sta cambiando procuratore e questo rallenta inevitabilmente l'operazione in casa Inter, che non perde di vista Kostas Manolas.

Il club nerazzurro segue da tempo il centrale greco, ma al momento non ritiene adeguata la valutazione data dalla Roma al cartellino del giocatore, pari a 40 milioni di euro. La dirigenza interista è disposta a spingersi fino alla cifra di 25-28 milioni per Manolas, che vanta diversi estimatori anche in Premier League.