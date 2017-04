Calciomercato Roma, minaccia Chelsea per Kessié

24/04/2017 09:37

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' CHELSEA / Da tempo, la Roma ha l'accordo con l'Atalanta per Franck Kessié. Come raccontato dalla nostra redazione, i giallorossi hanno chiuso con i bergamaschi sulla base di 25 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto nel 2018), più l'inserimento di un giovane (Marchizza o Tumminello). Mancherebbero solo gli ultimi dettagli, insomma, ma non è ancora finita: l'accordo con l'entourage del giocatore non è stato ancora trovato. Il ds giallorosso Massara non intende andare oltre il milione e 600 mila euro di ingaggio annuo, l'agente George Atangana continua a chiedere una cifra di almeno 2 milioni l'anno e tiene aperte anche altre piste per provare a convincere la Roma. Secondo il 'Corriere della Sera', sono infatti vivi i contatti con il Chelsea, che potrebbe provare un inserimento dell'ultimo minuto. La Roma, tuttavia, resta in chiara situazione di vantaggio e pronta a chiudere il prima possibile.

N.L.C.