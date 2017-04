Calciomercato Milan, vertice negli spogliatoi: posizione salda per Montella

24/04/2017 09:14

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA / Momento difficile in casa Milan dopo la sconfitta contro l'Empoli. Come riporta 'Tuttosport', ieri negli spogliatoi c'è stato un vertice di mezz'ora tra Montella, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Nonostante la stagione altalenante, la posizione del tecnico sarebbe salda: i piani societari, anche in caso di mancato approdo in Europa League, non cambierebbero. Montella rappresenta un uomo su cui puntare anche in futuro.

M.D.A.