Napoli, Cannavaro risponde alle polemiche: "Tifosi arrabbiati, ma cosa posso farci?"

24/04/2017 08:48

SASSUOLO NAPOLI CANNAVARO / Paolo Cannavaro risponde alle polemiche e agli insulti indirizzati a lui dopo la gara di ieri tra Napoli e Sassuolo. L'ex capitano degli azzurri, 'colpevole' di un'ottima prestazione che ha fatto perdere due punti preziosi in chiave Champions, è stato preso di mira da alcuni sostenitori del Napoli. Così, come riporta 'Il Mattino', a fine partita Cannavaro si sarebbe recato verso il bus degli azzurri per salutare gli ex compagni. Il difensore avrebbe rilasciato anche un breve commento: "La gente napoletana è arrabbiata con me... ma sono un professionista, che cosa dovevo fare?".

M.D.A.