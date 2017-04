Milan, Zapata dalle stelle alle stalle: eroe nel derby, disastroso con l'Empoli

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

24/04/2017 10:22

MILAN EMPOLI ZAPATA / E' un attimo a passare dalle stelle alle stalle. Cristian Zapata, che non ha mai brillato in quanto a continuità positiva di rendimento, nel giro di una settimana ha avuto un drastico cambio a livello di prestazione. Se nel derby contro l'Inter era stato una sorta di eroe, pareggiando all'ultimo secondo del match sugli sviluppi di un corner, ieri a 'San Siro' contro l'Empoli è stato un disastro. Purtroppo è la storia della sua carriera. Un difensore che quando è in giornata sembra difficilmente superabile, anche grazie alla sua nota velocità. Ma quando non è al 100% si concede distrazioni che possono risultare decisive in negativo. Vincenzo Montella ultimamente si sta fidando di lui, ma è consapevole della non completa affidabilità dell'ex di Udinese e Villarreal.

Milan, Zapata flop contro l'Empoli

Considerando le news Milan arrivate alla vigilia della partita sulle condizioni fisiche di Alessio Romagnoli, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro ed è stato preservato, Montella ha dovuto schierare la coppia Zapata-Paletta, rivelatasi inadeguata contro l'Empoli. Il colombiano è stato colpevole in entrambi i gol subiti. Nel primo non marca a dovere Levan Mchedlidze sul corner, così il georgiano può staccare di testa e trafiggere Gianluigi Donnarumma senza troppi problemi. Nel secondo perde di vista Massimo Maccarone, che sempre di testa può fare bene la sponda per Mame Thiam, il quale non viene marcato bene da Paletta e può battere ancora Gigio per il 2-0.

La difesa del Milan ieri ha traballato parecchio, considerando pure che l'Empoli ha avuto altre due o tre occasioni nitide per segnare. Sicuramente quanto avvenuto ieri impone nuove riflessioni in chiave calciomercato, anche se già in precedenza la società aveva le idee chiare sul fatto di comprare almeno due rinforzi nel reparto: un difensore centrale e un terzino sinistro. L'assenza di Romagnoli ha pesato, ma di fronte non c'era una big del campionato e dunque bisognava attendersi una prestazione migliore da parte di tutti. I rossoneri hanno compromesso pesantemente la loro corsa Europa League con questa sconfitta. L'accesso diretto alla competizione si è allontanato e servirà un finale di campionato perfetto per arrivare quarti o quinti. Il sesto posto dà l'accesso al preliminare, che però non viene ben visto dato che obbliga a cominciare prima la preparazione e a saltare anche la ricca tournée in Cina.