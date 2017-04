Roma, incubo frattura per Totti: contro l'Atalanta l'ultimo match?

24/04/2017 08:50

ROMA TOTTI / Francesco Totti potrebbe aver giocato contro l'Atalanta (7 minuti in campo) la sua ultima partita in carriera? Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Repubblica', è questo il timore emerso a Trigoria nella giornata di sabato. Il capitano giallorosso ha riportato un infortunio all'alluce dopo uno scontro di gioco in allenamento col compagno di squadra Thomas Vermaelen, che ha 'spaventato' il 10 romanista. Nelle prossime ore, Totti potrebbe effettuare una lastra per scongiurare definitivamente l'ipotesi frattura, che al momento sembra però da escludere.

S.D.