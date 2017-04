Calciomercato Napoli, Pavoletti non decolla: tre club alla finestra

24/04/2017 08:25

CALCIOMERCATO NAPOLI PAVOLETTI / Inizio difficile per Leonardo Pavoletti con la maglia del Napoli. Arrivato nel calciomercato di gennaio per sostituire il partente Gabbiadini e non far rimpiangere Milik, in quasi quattro mesi ha raccolto soltanto nove presenze (partendo molto spesso dalla panchina) e zero gol. Il rioccioso attaccante ex Genoa è stato chiuso dalle ottime prestazioni di Dries Mertens e dal veloce recupero di Arek Milik, che anche ieri gli è stato preferito a gara in corso. Così, per Pavoletti sono addirittura cinque le partite consecutive di campionato in cui non gioca: l'ultima apparizione sono i 62 minuti disputati contro il Crotone, mentre a inizio aprile gli sono stati concessi solo quindici minuti di Napoli-Juventus di Coppa Italia. Il calciomercato Napoli potrebbe quindi iniziare a pensare a un addio a fine stagione, con diversi club italiani che potrebbero essere interessati alla punta 28enne.

Calciomercato Napoli, gli interessi per Pavoletti

Pagato circa 18 milioni di euro per averlo a titolo definitivo, Pavoletti ha visto lievitare anche il suo ingaggio, che all'ombra del Vesuvio si aggira sui 2 milioni di euro a stagione. Cifre alte per molte compagini di Serie A, che per acquistarlo potrebbero chiedere uno sconto al Napoli.

Di recente il nome di Pavoletti è stato accostato alla Fiorentina, che a fine stagione vedrà diverse novità, come la possibile cessione Kalinic. Così, tra i nomi vagliati c'è anche quello della punta italiana. Il Torino, che invece rischia di perdere Belotti, potrebbe approfittare dei buoni rapporti con De Laurentiis per tentare l'affondo decisivo. Le due società sono in grado di acquistarlo a titolo definitivo, ma difficilmente eguaglierebbero la cifra spesa a gennaio dal Napoli. Discorso simile per l'Udinese, che si appresta a lasciare Zapata. I friulani potrebbero pensare a un nuovo prestito. Il Napoli, del resto, farebbe vaorizzare altrove un acquisto esoso che per ora sta deludendo le attese.

