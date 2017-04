Calciomercato Milan, De Sciglio 'rompe' coi tifosi: Juventus sempre più vicina

24/04/2017 08:32

CALCIOMERCATO MILAN DE SCIGLIO / La sconfitta del Milan di ieri, a 'San Siro', contro l'Empoli potrebbe aver sancito definitivamente il divorzio tra il club rossonero e Mattia De Sciglio, bersagliato dai fischi al momento della sostituzione e pesantemente contestato dai tifosi anche all'uscita del garage dello stadio.

Il contratto del terzino col club rossonero è attualmente in scadenza nel giugno 2018 e, al momento, l'ipotesi prolungamento appare molto remota. La Juventus corteggia da tempo De Sciglio, 'allettato' dalla prospettiva di tornare ad essere allenato da Massimiliano Allegri. A Torino filtra grande ottimismo per l'arrivo del laterale classe 1992 alla Juventus in estate.

S.D.