Calciomercato Juventus, virata sul doppio obiettivo in casa Monaco

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

24/04/2017 08:12

CALCIOMERCATO JUVENTUS / La Juventus, a caccia di rinforzi sulle corsie esterne in attacco, non molla la presa su Federico Bernardeschi (concorrenza Inter, Bayern Monaco e Chelsea) e Douglas Costa (c'è il Tottenham sulle sue tracce), ma Beppe Marotta - si legge sulle pagine di 'Tuttosport' - è pronto a virare con decisione in direzione Monaco per il doppio obiettivo Thomas Lemar e Bernardo Silva. Sul calciatore francese di origini guadalupensi è segnalato come molto attivo l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Per il calciomercato Juventus, poi, non vanno dimenticate le piste che conducono a Keita Balde Diao della Lazio (ieri autore di una tripletta contro il Palermo) ed Alexis Sanchez dell'Arsenal, entrambi in scadenza 2018.