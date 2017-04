Calciomercato Inter, Pioli SHOCK: dimissioni! Ma il club...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

24/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / Emerge un clamoroso retroscena di calciomercato Inter dalle colonne dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', che oggi titola in apertura di prima pagina: Pioli: "Mi dimetto". Ma il Milan lo salva.

L'allenatore interista, al termine della partita persa sabato sera 5-4 contro la Fiorentina, avrebbe comunicato al suo staff la volontà di lasciare, ribadendo le sue intenzioni anche nel colloquio avuto con la dirigenza nerazzurra al 'Franchi': "Mi faccio da parte, sono pronto a rassegnare le dimissioni se il problema sono io", le sue parole rivolte alla dirigenza dell'Inter riportate dal quotidiano sportivo.

Una mini riunione di 20 minuti tra dirigenti ha poi portato alla conferma di Pioli in panchina: la società ha respinto le dimissioni, accantonando (per il momento?) la pista alternativa di calciomercato che conduce al 'traghettatore' Vecchi (tecnico della Primavera), e l'allenatore ha accettato di andare avanti almeno fino a domenica (Inter-Napoli). Prima di salire sul pullman che ha portato la squadra nerazzurra via dal 'Franchi', Pioli ha ricevuto anche l'abbraccio di Zhang Jr. Un segnale importante, che ora andrà tradotto in risultati sul campo dalla squadra.