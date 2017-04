ZONA MISTA - Juventus-Genoa, Gentiletti: "Dybala e Higuain devastanti"

Dall'inviato Giovanni Albanese

24/04/2017 00:07

JUVENTUS GENOA GENTILETTI - Al termine di Juventus-Genoa, Santiago Gentiletti è intervenuto in zona mista dov'era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "In questa seconda parte del campionato dobbiamo pensare a fare punti per trovare la salvezza subito. Adesso arriva il Chievo e dobbiamo fare una grande prova per fare i tre punti e trovare la salvezza il prima possibile. Fino a che loro non hanno fatto gol stavamo facendo una buona gara, ma se poi a questa squadra concedi metri ti fanno gol, sono massacranti e diventa molto difficile. Dobbiamo lasciare in fretta questa partita e pensare al Chievo. Higuain-Dybala? Sono devastanti, hanno giocato un'ottima gara".

G.M.