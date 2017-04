23/04/2017 23:54

JUVENTUS ALLEGRI DYBALA - Un'altra serata da Pallone d'Oro per Paulo Dybala. Massimiliano Allegri si è soffermato sul talento argentino al termine del match stravinto contro il Genoa: "Il Pallone d'Oro? Lo spero e glielo auguro perché sta crescendo in maniera esponenziale sul piano fisico e tecnico. Giocare a tutto campo per lui è un vantaggio", ha detto il tecnico bianconero in conferenza stampa.

G.M.