Ligue 1, Falcao e Mbappé fanno volare il Monaco

23/04/2017 23:37

LIGUE 1 MONACO MBAPPE' FALCAO - Non molla la presa il Monaco. L'avversario della Juventus nella semifinale di Champions League deve ringraziare le due punte di diamante, Falcao e Mbappé, che con le loro reti consentono ai monegaschi di espugnare il campo del Lione e riprendere in vetta il Paris Saint-Germain. Gli uomini di Jardim, con una partita in meno, sono a quota 80 punti dopo la trentaquattresima giornata della Ligue 1.

LIONE-MONACO 1-2

36' Falcao (M), 44' Mbappé (M), 78' Aouar (L)

CLASSIFICA: Monaco* e Paris Saint-Germain 80; Nizza 74; Bordeaux 55; Lione* 54; Marsiglia 52; Saint-Etienne* 46; Nantes 45; Rennes e Guingamp 44; Tolosa 42; Lilla 40; Montpellier e Angers 39; Metz 36; Lorient 34; Caen 22; Dijon e Nancy 32; Bastia* 28

*una gara in meno

A.L.