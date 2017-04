Juventus-Genoa, Barzagli: "Attenti al Monaco! Buffon mi dice di smettere..."

23/04/2017 23:33

JUVENTUS GENOA BARZAGLI - Un altro passo verso lo scudetto per la Juventus. Andrea Barzagli sorride dopo il 4-0 al Genoa: "L'abbiamo preparata così, schierandoci con il 4-4-2 difensivamente. Io nel difendere me la cavo, mentre in fase offensiva ho dei limiti e cerco di fare le cose semplici - ha sottolineato il difensore bianconero a 'Sky Sport' - Per lo scudetto non è chiusa finché non c'è la matematica, era importante partire bene e sfruttare l'euforia che si respira in questo momento nell'ambiente. Ritiro? Finché sto bene gioco, poi se ci sarà qualcuno che mi manderà via allora dirò basta. Buffon, ad esempio, me lo dice sempre che devo smettere (ride, ndr)… Monaco? A questo punto della manifestazione sono tutte difficili in Champions, non sottovalutiamo mai nessuno, figuratevi in una semifinale di Champions League. Sono una bella squadra, giocano un bel calcio e hanno calciatori di qualità e talento: sulla carta, tra virgolette, hanno meno prestigio di Real e Atletico, però diventa comunque una doppia sfida molto insidiosa e dobbiamo stare attenti".



G.M.