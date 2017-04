Calciomercato Lecce, Messina fatale per Padalino

24/04/2017 03:17

LECCE PADALINO RIZZO - Circola con forza la voce del vicino esonero di Pasquale Padalino da parte del Lecce. Il tecnico dei giallorossi, secondi nel girone C di Lega Pro che oggi ha visto il Foggia festeggiare la promozione diretta in serie B, è finito sulla graticola proprio dopo la sconfitta nel derby con i rossoneri delle scorse settimane. La sconfitta interna col Messina, secondo quanto riporta 'Sky Sport', potrebbe essere stata la goccia che può far traboccare il vaso. Al suo posto dovrebbe essere ingaggiato Roberto Rizzo, già in passato in Salento. Si attendono i comunicati ufficiali, ma la strada pare essere già presa.

A.L.