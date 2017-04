23/04/2017 23:20

ATALANTA RINNOVO GASPERINI - La splendida cavalcata alla guida dell'Atalanta, vale il rinnovo per Gian Piero Gasperini. Secondo 'Sky Sport', il tecnico e il club orobico avrebbero trovato l'accordo per il prolungamento di contratto in scadenza nel giugno 2018. Gasperini dovrebbe rinnovare per altre due stagioni, firmando fino al 2020.

G.M.