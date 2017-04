Juventus-Genoa, Juric: "Non sono dispiaciuto della prestazione"

23/04/2017 23:01

JUVENTUS GENOA JURIC - Seconda partita dal ritorno sulla panchina del Genoa per Ivan Juric. Questa la sua analisi della sconfitta patita allo 'Stadium' contro la Juventus: "Paradossalmente non sono dispiaciuto della prestazione, c'è chiaramente divario e qualità diverse - spiega l'allenatore rossoblu a 'Premium Sport' - Ci hanno punito al primo errore, ma la squadra ha dato il massimo e non mi sento di rimproverare niente, onestamente, ai miei ragazzi. Abbiamo cinque finali, dobbiamo essere tutti uniti per arrivare alla salvezza. Alla fine si faranno i conti, penso che la squadra ha fatto quello che poteva fare in questo momento. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili e salvarci. La classifica non ci dà garanzie, dobbiamo dare il massimo. La squadra ha fatto passi avanti a livello di gioco, quella col Chievo è una delle partite più importanti della storia recente del Genoa". Continua Juric: "Fino a gennaio mi sono divertito, ero felice delle prestazioni della squadra. Poi sono andato anche io in difficoltà, per tanti motivi. Sono arrivati 4-5 giocatori nuovi non in condizione e non sono riuscito a lavorare bene, forse anche per inesperienza. Il divario tra l'andata e il ritorno è troppo ampio, ma non è questo il momento delle analisi. I conti si faranno alla fine".

A.L.