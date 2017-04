Juventus-Genoa, Allegri: "Otto punti per lo scudetto. Futuro non dipende dal 'Triplete'"

Alessio Lento e Giorgio Musso

23/04/2017 22:54

JUVENTUS GENOA ALLEGRI - Un poker che avvicina la Juventus allo scudetto della 'legganda'. Massimiliano Allegri è ovviamente soddisfatto dopo il 4-0 allo 'Stadium' rifilato al Genoa: "Avevamo tre partite da vincere, Pescara, Empoli e Genoa, e siamo stati bravi. Oggi non era semplice, i ragazzi hanno preso la partita nel modo giusto - ha dichiarato l'allenatore bianconero a 'Premium Sport' - Dopo la Champions ci poteva stare anche un calo, ma stasera hanno dimostrato qualità importanti a livello morale".

SCUDETTO - "No abbiamo ancora vinto il campionato, però mancano 8 punti e quindi abbiamo cinque partite per farli. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo ancora lo scontro diretto. Oggi era importante, perché sono partite da vincere. Adesso ci prepariamo alla trasferta con l'Atalanta, altra partita delicata

MARCHISIO - "Stasera Marchisio ha fatto una bella prestazione. Eì un giocatore importante, va ritrovato, dopo l'infortunio c'è bisogno dei tempi giusti. Può finire stagione in crescendo".

CHAMPIONS - "C'è il tempo necessario per recuperare in vista del Monaco. Abbiamo entusiasmo, ma dobbiamo fare un passo alla volta. E' un cammino che va fatto cercando di migliorare e non abbassare la concentrazione".

FUTURO - "Non dipende dal 'Triplete' o meno, l'importante è darsi stimoli nuovi e obiettivi diversi. Sto bene, c'è feeling con la società e ci sono le basi per poter continuare insieme. Ma la priorità adesso non è il contratto".

HIGUAIN - "Gonzalo stasera ha giocato una partita quasi perfetta a livello tecnico, gli è mancato il gol. Ma questo non è assolutamente un problema".