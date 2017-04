PAGELLE E TABELLINO DI REAL-BARCELLONA: Messi incanta al Bernabeu, Ronaldo delude

Real vs Barcellona © Getty Images

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

23/04/2017 22:54

PAGELLE E TABELLINO DI REAL MADRID-BARCELLONA PROMOSSI E BOCCIATI – I blaugrana riaprono il campionato con una vittoria quasi insperata al Santiago Bernabeu. La decide la gran serata di Leo Messi, autore di una bella doppietta. Ronaldo delude invece e se non è in giornata lui, il Real Madrid ne risente inevitabilmente. Benzema non riesce a finalizzare le poche occasioni che gli capitano e ter Stegen compie miracoli su Modric e Kroos.

REAL MADRID

Navas 6 – Compie buoni interventi, quasi al pari di ter Stegen, ma non può nulla sui gol.

Carvajal 5 – Troppo leggero in marcatura, in occasione del gol di Messi: si fa superare come un birillo. Gioca con più attenzione nel prosieguo di gara.

Nacho 5,5 – Anche lui qualche disattenzione la commette. Alcacer è libero di calciare da centro area al 58', ma Navas salva.

Ramos 4,5 – Il solito Ramos delle partite incandescenti. Si fa espellere per un'entrata da censurare su Messi. Il direttore di gara non ci pensa su due volte.

Marcelo 6,5 – Solite sgroppate sulla fascia, ma non sempre gli attaccanti del Real riescono a sfruttare i suoi suggerimenti.

Modric 6 – Pressato parecchio, ter Stegen gli nega la gioia del gol con un tuffo plastico, respingendo un suo bel tiro dalla distanza.

Casemiro 6,5 – Abile a raccogliere la respinta del palo sul tiro di Ronaldo insaccando la rete del vantaggio Real. Un po' troppo rude negli interventi, rischia anche il secondo giallo.

Kroos 6 – Con un colpo da biliardo quasi non la mette all'angolino basso, ma ter Stegen ci arriva. Però Rakitic lo sorprende al momento del raddoppio blaugrana. Dal 70' Kovacic 5,5 – Entra in un momento delicato della gara, e viene inghiottito dalla pressione.

Ronaldo 5,5 – Nasce da un suo tiro, che colpisce il palo, il gol di rapina di Casemiro. Cosa si divora al 66', quando Asensio gli mette sui piedi il pallone del nuovo vantaggio, che però lui spreca mandando alto sulla traversa.

Benzema 5 – Sbaglia un gol colpendo di testa da distanza ravvicinata sui piedi di ter Stegen, poi poco altro. Al Real manca qualcosa in attacco. Dall'82' James Rodriguez 7 – Entra e firma il momentaneo pareggio con un sinistro che si infila sotto l’incrocio.

Bale 5,5 – Calibra male qualche passaggio prima di uscire per infortunio. Sfortunato il gallese. Dal 39' Asensio 6 – Regala a Ronaldo un pallone col contagiri che il portoghese inspiegabilmente sciupa.

All. Zidane 5,5 – Il Clasico riapre la Liga, il suo Real ha soprattutto demeriti sotto porta: poco cinismo da parte delle merengues, e il risultato è la vittoria del Barcellona al Bernabeu.

BARCELLONA

ter Stegen 7 – Si oppone in volo plastico ad una gran conclusione da fuori di Modric nel primo tempo. Prima ancora ad un piatto di Ronaldo e nella seconda frazione ad una conclusione di Kroos molto angolata e ad un colpo di testa di Benzema. Senza colpe sui gol.

Sergi Roberto 5,5 – Abbastanza rintanato dalle sue parti, a costringerlo alle poche avanzate però sono i giocatori del Real.

Pique 6,5 – Svetta imperiosamente al 58', su azione da corner, andando molto vicino al gol, ma Navas respinge in tuffo. In difesa è prezioso il suo contributo.

Umtiti 5 – Nella terra di nessuno al momento del tiro di Ronaldo che porterà alla rete di Casemiro.

Alba 5,5 – Qualche buona incursione, ma all'inizio soffre parecchio la spinta offensiva dei padroni di casa.

Iniesta 6,5 – Quando c'è da tenere palla nella zona nevralgica del campo ci pensa sempre lui, con la sua grande qualità.

Busquets 6 – Torna spesso a dare una mano ai difensori centrali, specie quando il Real attacca in contropiede.

Rakitic 7 – Realizza il gol del momentaneo 2-3 con una bella finta di corpo che manda a vuoto Kroos. Il pallone calciato dal limite dell'area è imprendibile per Navas.

Messi 8 – Profeta al Bernabeu. Lui la apre con un gol dei suoi e la chiude con un tiro di sinistro da centro area indirizzato all'angolino basso. Se il Barcellona ha riaperto la Liga, lo deve solo a lui.

Paco Alcacer 5,5 – La grande occasion gli capita al 56', su assist di Rakitic, quando calcia da posizione centrale addosso a Navas, che quindi respinge il tiro. Dal 70' Andrè Gomes 6 – Ci mette i muscoli a centrocampo per contenere le avanzate del Real.

Suarez 6 – Si muove molto sul fronte d'attacco, ma di occasione vere gliene capitano poche. Il suo gioco apre comunque molte piste a Messi.

All. Luis Enrique 7 – Riapre la Liga con questa vittoria, figlia soprattutto delle gran giocate di Messi. Forse la stagione può ancora essere salvata.

Arbitro: Hernandez 6 – Alla fine la gara degenera e lui non esita ad estrarre il rosso, giusto, quando serve. E' in effetti il caso di Sergio Ramos, mentre forse mancherebbe un cartellino a Marcello per una gomitata ai danni di Messi.

TABELLINO

Real Madrid-Barcellona 2-3

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro (dal 70' Kovacic), Kroos; Ronaldo, Benzema (dall'82' James Rodriguez), Bale (dal 39' Asensio). A disp.: Kiko Casilla, Isco, Morata, Danilo. All. Zidane.

Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Iniesta, Busquets, Rakitic; Messi; Paco Alcacer (dal 70' Andrè Gomes), Suarez. A disp.: Mascherano, Turan, Cillessen, D. Suarez, Digne, Alena. All. Luis Enrique.

Marcatori: 28' Casemiro (R), 33' Messi (B), 73' Rakitic (B), 85' James Rodriguez (R), 92' Messi (B)

Arbitro: Alejandro Hernandez (ESP)

Ammoniti: 12' Casemiro (R) 9' Umtiti (B), 81' Kovacic (R)

Espulsi: 77' Ramos (R)