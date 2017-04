Liga, Real Madrid-Barcellona 2-3: Messi ammutolisce il 'Bernabeu'

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/04/2017 22:40

REAL BARCELLONA MESSI - Un gol di Leo Messi al 92' decide il 'Clasico' e riapre con forza la Liga 2016/2017. Il Barcellona di Luis Enrique, dopo essere passata in svantaggio (in gol Casemiro), ribalta il Real Madrid con le reti di Messi e Rakitic. Pareggio, in 10 contro 11 per l'espulsione di Ramos, di James Rodriguez, ma all'ultima occasione è la 'Pulce' a segnare la rete che consente ai catalani di agganciare in testa alla classifica i castigliani di Zidane.

REAL MADRID-BARCELLONA 2-3

28' Casemiro (R), 33' Messi (B), 73' Rakitic (B), 85' Rodriguez (R), 93' Messi (B)

CLASSIFICA: Barcellona e Real Madrid 75; Atletico Madrid 68; Siviglia 65; Villarreal 57; Real Sociedad 55; Athletic Bilbao 53; Eibar 50; Espanyol 49: Celta e Alaves 44; Valencia 40; Las Palmas 39; Betis 37; Malaga 36; Deportivo La Coruna 31; Leganes 27; Sporting Gijon 23: Granada 20; Osasuna 18