Serie A; Juventus-Genoa 4-0: poker bianconero, Allegri 'vede' lo scudetto

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

23/04/2017 22:34

JUVENTUS GENOA - Un'altra tappa verso lo scudetto. Forse quella decisiva, come detto alla vigilia da Allegri. La Juventus schianta il Genoa per 4-0, chiudendo i giochi allo 'Stadium' già nel primo tempo grazie all'autogol di Munoz e alle prodezze di Dybala e Mandzukic. Nella ripresa, poi, l''Eurogol' di Bonucci completa il poker per i campioni d'Italia. In attesa di Pescara-Roma, i bianconeri allungano a +11 sui giallorossi in classifica e 'vedono' il sesto titolo consecutivo.

Juventus-Genoa 4-0

17' aut. Munoz; 19' Dybala; 41' Mandzukic; 64' Bonucci



CLASSIFICA: Juventus punti 83, Roma* 72, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 63, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 48, Sampdoria 45, Udinese 43, Chievo 38, Cagliari 38, Sassuolo 36, Bologna 35, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 24, Palermo 16, Pescara* 14. *Una partita in meno