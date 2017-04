Juventus-Genoa, Marchisio: "Approccio fondamentale dopo la Champions"

23/04/2017 21:35

JUVENTUS GENOA MARCHISIO - Il suo inserimento, su assist di Gonzalo Higuain, ha provocato l'autogol di Munoz che ha portato in vantaggio la Juventus sul Genoa. Claudio Marchisio, capitano di giornata, è soddisfato del primo tempo terminato sul risultato di 3-0. "L'approccio è fondamentale - spiega a 'Premium Sport' - In passato dopo la Champions è capitato di ripartire con la testa giusta. Oggi, invece, abbiamo fatto molto bene e siamo stati anche fortunati a trovare due gol in un minuto, che poi ci ha aiutato a fare anche il terzo".

A.L.