PSV-Ajax, nuvola di fumo sugli spalti: gara sospesa

23/04/2017 21:07

PSV AJAX INCIDENTI - Spiacevole episodio nel 'Classico' d'Olanda tra PSV ed Ajax. Al 6' del secondo tempo, una nuvola di fumo ha coperto parte del 'Philips Stadion' causando l'interruzione del match per alcuni minuti e ovviamente inevitabili disagi tra il pubblico presente sugli spalti. Sono in tutto quindici tra tifosi, guardie di sicurezza e steward ad avere accusato problemi respiratori e fastidio agli occhi dopo l'accaduto. Ancora da chiarire - si legge sul sito olandese 'Nu.nl' - la dinamica dei fatti e il responsabile del lancio del fumogeno. Per la cronaca, i padroni di casa del PSV hanno poi vinto la sfida per 1-0 grazie alla rete du Locadia.



G.M.