Udinese-Cagliari, Perica sull'eurogol: "Non so se è il più bello in carriera..."

23/04/2017 20:52

UDINESE CAGLIARI PERICA / Stipe Perica, autore di un gol nella vittoria dell'Udinese contro il Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita: "Sono entrato con la voglia di vincere, ho dato il massimo ed è bastato - le sue parole ai canali ufficiali del club - Ieri ho guardato Chelsea-Tottenham e ho visto che Matic ha fatto un gol all'incrocio, stamattina parlando con lui gli ho detto che ci avrei provato anch'io. Ci sono riuscito. Non so se questo è il gol più bello della mia carriera. In Italia si, ma in Croazia e in Olanda ho fatto qualcosa di interessante. Sul loro gol secondo me c'era un fallo su De Paul, abbiamo rischiato di pareggiare perché non l'abbiamo chiusa prima. Dobbiamo migliorare. Sono andato ad abbracciare Thereau sul gol perché Cyril mi insegna tanto in allenamento, lui è il nostro giocatore migliore ed è facile diventare più forte giocando con uno come lui. Il Bologna è una bella squadra, ieri hanno giocato bene contro l'Atalanta. Speriamo di vincere ancora".

M.D.A.