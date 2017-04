Chievo-Torino, Ljajic: "Potevamo segnare anche di più"

23/04/2017 20:38

CHIEVO TORINO LJAJIC / Adem Ljajic soddisfatto per la vittoria del Torino contro il Chievo. L'attaccante, autore di una rete, ha parlato dopo il fischio finale: "Anche nel primo tempo abbiamo giocato bene. Abbiamo avuto due o tre occasioni in cui potevamo fare meglio - le sue parole ai canali ufficiali del club - A fine primo tempo, nello spogliatoio il mister ci ha incoraggiati e siamo scesi in campo con più cattiveria. Abbiamo fatto tre gol ma ne potevamo fare anche di più. Era importante vincere".

M.D.A.