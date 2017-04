23/04/2017 19:52

JUVENTUS GENOA SIMEONE / Giovanni Simeone ha parlato della difficile sfida di stasera del suo Genoa contro la Juventus: "All'andata abbbiamo fatto una buona partita credendo in noi. Oggi dovremo fare lo stesso: sarà difficile ma dipende da noi - spiega a 'Premium Sport' - Queste che mancano sono partite veramente importanti. Dobbiamo sapere che dobbiamo prendere punti in ogni modo. Sono partite importantissime per noi".

M.D.A.