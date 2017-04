Bundesliga 30a giornata: pari Lipsia, vince il Friburgo

23/04/2017 19:39

BUNDESLIGA 30A GIORNATA / Nel big match domenicale in Bundesliga, il Lipsia non va oltre l'1-1 a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04: al gol di Werner al 14' risponde Huntelaar al 46'. Il Bayern Monaco ringrazia e resta a otto lunghezze di vantaggio a quattro gare dal termine, mettendo di fatto le mani sul Meisterschale. Nell'altra gara, il Friburgo si impone nel finale sul Bayer Leverkusen rilanciandosi in zona Europa League: dopo le reti di Petersen all'11' per i padroni di casa e il pari di Volland al 60' per le 'aspirine', decide all'88' Stenzel. Friburgo sesto, Leverkusen nei guai: solo +4 sulla zona retrocessione.

CLASSIFICA

Bayern 70, Lipsia 62, Borussia Dortmund 56, Hoffenheim 55, Hertha Berlino 46, Friburgo 44, Werder Brema 42, Colonia ed Eintracht 41, Borussia Monchengladbach 39, Schalke 04 38, Bayer Leverkusen 36, Magonza, Wolfsburg e Amburgo 33, Augusta 32, Ingolstadt 28, Darmstadt 21.

N.L.C.