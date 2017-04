Premier League, Liverpool-Crystal Palace 1-2: Benteke affonda Klopp

23/04/2017 19:27

PREMIER LEAGUE LIVERPOOL CRYSTAL PALACE 1-2 / Dopo quello del Chelsea e quello dell'Arsenal, lo scatenato Crystal Palace di Allardyce porta a casa un altro scalpo prestigioso: è quello del Liverpool, battuto 2-1 ad Anfield. Sugli scudi Benteke che consuma la vendetta dell'ex, ribaltando con una doppietta (43' e 74') l'iniziale vantaggio di Coutinho (24'). Palace che fa un balzo avanti notevole nella corsa salvezza (38 punti, +7 sulla terzultima), squadra di Klopp che mette a rischio il proprio piazzamento Champions. I 'Reds' sono infatti ancora terzi a 66 punti, ma Manchester City e Manchester United sono a soli due e tre punti e con due partite da recuperare.

CLASSIFICA: Chelsea** 75, Tottenham** 71, Liverpool 66, Manchester City** 64, Manchester United** 63, Everton 58, Arsenal 57***, West Bromwich* 44, Southampton*** e Watford* 40, Stoke 39, Crystal Palace*, Bournemouth e West Ham 38, Leicester** 37, Burnley 36, Hull 33, Swansea 31, Middlesbrough* 24 Sunderland** 21.

* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno.

N.L.C.