Calciomercato Milan, i tifosi 'scaricano' De Sciglio

23/04/2017 19:14

CALCIOMERCATO MILAN DE SCIGLIO / Momento difficile in casa Milan dopo la sconfitta odierna contro l'Empoli. Al minuto 70, quando c'è stata la sostituzione di De Sciglio (tra i peggiori in campo) con Ocampos, i tifosi hanno reagito con una bordata di fischi verso il terzino rossonero, al centro di voci di calciomercato ormai da mesi. Il calciatore è apparso decisamente scuro in volto e, come riporta 'Premium Sport', a fine partita avrebbe avuto un breve battibecco con alcuni tifosi all'uscita del garage. Le indiscrezioni sul suo passaggio alla Juventus si fanno sempre più insistenti. De Sciglio ha il contratto in scadenza nel 2018 ma al momento non sembra intenzionato a mettere nero su bianco coi rossoneri.

M.D.A.