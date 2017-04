Calciomercato Roma, il Siviglia bussa per Bruno Peres

23/04/2017 19:21

CALCIOMERCATO ROMA BRUNO PERES SIVIGLIA / Il futuro di Bruno Peres alla Roma non è scontato. Il brasiliano non ha confermato le grandi aspettative riposte in lui e i giallorossi potrebbero valutare una cessione. Secondo 'Asromalive', ci sarebbe il forte interessamento del Siviglia, che vorrebbe far leva sull'ex ds Monchi, ormai prossimo a legarsi ai capitolini, per indirizzare positivamente la trattativa. Con una cifra non troppo distante dall'investimento di 14 milioni complessivi tra prestito e riscatto per prelevarlo dal Torino, l'affare potrebbe andare in porto.

N.L.C.