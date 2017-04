Ligue 1, Saint Etienne-Rennes sospesa: tifosi allo stadio nonostante le porte chiuse

23/04/2017 19:05

LIGUE 1 SAINT ETIENNE RENNES SOSPESA / E' stata sospesa per alcuni minuti, nel corso del primo tempo, la gara di Ligue 1 tra Saint-Etienne e Rennes. Il match doveva disputarsi a porte chiuse per la squalifica inflitta alla tifoseria dei 'Verts' dopo i disordini col Lione del 5 febbraio, ma alcuni tifosi sono riusciti a entrare ugualmente al Geoffroy Guichard, per di più con numerosi fumogeni. La mediazione dei capitani delle due squadre ha poi permesso di riprendere regolarmente, con i tifosi di casa che hanno abbandonato le tribune. La gara si è quindi conclusa sull'1-1 per effetto delle reti di Beric al 40' per i padroni di casa e di Mexer al 45' per gli ospiti.

