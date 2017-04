Milan-Empoli, Suso e Deulofeu 'tradiscono' Montella

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

24/04/2017 09:45

MILAN EMPOLI MONTELLA SUSO DEULOFEU / Gli esterni offensivi sono spesso stati punti di forza evidenti del 4-3-3 del Milan di Vincenzo Montella. Con la loro velocità, la loro imprevedibilità, le abilità nel dribbling per creare superiorità numerica, la propensione all'assist e un discreto feeling con il gol sono risultati più volte decisivi. Ieri contro l'Empoli, però, hanno un po' tradito le attese. Sono stati capaci di creare occasioni, però non sono stati abbastanza concreti nella finalizzazione. Un aspetto che fa molto la differenza. Da giocatori come Suso e Gerard Deulofeu ci si attende sempre qualcosa di più, considerando le loro qualità tecniche. Ma i due spagnoli ieri hanno reso meno di quanto ci si attendesse.

Milan-Empoli: Suso e Deulofeu deludenti

La prestazione generale della squadra rossonera ieri non si può definire positiva. Montella ha sottolineato l'elevato numero di occasioni create, però le news Milan da San Siro sono negative sul piano dell'atteggiamento, dell'attenzione difensiva e della concretezza in fase offensiva. I rossoneri potevano e dovevano fare di più contro un avversario inferiore come l'Empoli, che però ieri ha meritato i 3 punti e non ha rubato assolutamente nulla. Anzi, applausi per i ragazzi di Giovanni Martusciello.

Suso e Deulofeu avrebbero dovuto essere i trascinatori del Milan, ma non sono stati abbastanza incisivi. Per l'ex Liverpool anche un rigore sbagliato. Tiro debole e centrale, parato senza troppi problemi da Skorupski. Il numero 8 rossonero ci ha provato più volte con conclusioni da fuori area, sia nel primo che nel secondo tempo, ma la mira non sempre è stata quella ideale così come la potenza del tiro. Qualche palla scodellata in mezzo, ma non abbastanza precisa. E se Suso è risultato un po' inconcludente, pure Deulofeu non ha brillato. Sicuramente con la sua velocità ha creato dei pericoli, ma al momento di servire l'assist o calciare non ha fatto il suo dovere. Più fumo che arrosto ieri l'esterno offensivo classe 1994 di proprietà dell'Everton, arrivato nell'ultimo calciomercato invernale.

Certamente Suso e Deulofeu non sono gli unici colpevoli di questa sconfitta del Milan contro l'Empoli a San Siro. Le responsabilità sono collettive, del gruppo. Tutti dovevano dare di più. Ma come accennato in precedenza, dai giocatori maggiormente dotati dal punto di vista tecnico ci si attende sempre qualcosa di più. Non c'è dubbio che diverse volte i due spagnoli abbiano risolto problemi a Montella e in casa rossonera si sperava che potessero farlo pure oggi. Ormai, comunque, è andata e nello spogliatoio milanista bisogna guardare avanti.