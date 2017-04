FA Cup, Arsenal-Manchester City 2-1: Wenger raggiunge Conte in finale

23/04/2017 18:35

FA CUP ARSENAL MANCHESTER CITY 2-1 / Sarà derby di Londra in finale di FA Cup. L'Arsenal sfiderà infatti il Chelsea nell'atto conclusivo, dopo il successo di oggi per 2-1 in semifinale contro il Manchester City. Dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1 per effetto delle reti di Aguero al 62' e di Monreal al 71', ha deciso il match una rete di Sanchez all'undicesimo minuto del primo tempo supplementare. Verdetto amaro per Guardiola, che concluderà la prima stagione sulla panchina dei 'Citizens' senza trofei.

N.L.C.