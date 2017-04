Milan, Mirabelli: "Donnarumma vuole restare, ora il contratto. Con Montella..."

23/04/2017 18:13

CALCIOMERCATO MILAN MIRABELLI / Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' a seguito del ko contro l'Empoli. Per il dirigente rossonero un'analisi generale: "Continuiamo a lavorare, ci aspettavamo un risultato diverso. Niente da rimproverare alla squadra per il finale di gara, attraverso queste partite si diventa più forti. Non ci lamentiamo, facciamo i complimenti all'Empoli e ripartiamo. Il Milan affascina sempre come il Real Madrid per esempio, siamo le squadre più titolate".

DONNARUMMA - "Nessun retroscena, sono cose normali. Abbiamo guardato negli occhi 'Gigio' provando a capire la sua voglia di rimanere. Abbiamo visto questa volontà, poi vedremo il da farsi con l'agente".

MONTECARLO - "Sono anni che giro per gli stadi del mondo. Non troverete una notizia quando sarò a vedere un'altra partita. Montella? Me lo sono ritrovato in macchina! (scherza, ndr)".

O.P.