Barcellona, pronti 90 milioni per Di Maria

23/04/2017 18:22

CALCIOMERCATO BARCELLONA DI MARIA PSG / Il ciclo del Barcellona sembra ormai giunto alla conclusione. I blaugrana però progettano già il rilancio in grande stile e, anche sotto i suggerimenti dei big dello spogliatoio (Messi su tutti), che chiedono l'innesto di top players in squadra, intendono condurre una campagna acquisti particolarmente aggressiva. Secondo 'Don Balon', sarebbe pronta una maxi offerta da 90 milioni di euro al Psg per Di Maria. Non è difficile immaginare che il nome del 'Fideo' sia sponsorizzato dalla Pulce, suo compagno di squadra con la nazionale argentina. I francesi sicuramente non vorranno privarsi a cuor leggero di uno dei loro maggiori talenti, ma un'offerta simile potrebbe farli vacillare.

N.L.C.