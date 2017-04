Udinese-Cagliari, Rastelli: "Poco cattivi, potevamo pareggiarla"

23/04/2017 18:16

UDINESE CAGLIARI RASTELLI / Massimo Rastelli ha analizzato la sconfitta odierna del suo Cagliari contro l'Udinese: "L’Udinese ha vinto con merito, ma visto l’andamento della gara se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla - le sue parole riportate dal club - Abbiamo cercato di fare la partita e gestito bene il possesso. Se devo fare un appunto alla squadra, è di essere stata poco determinata e cattiva negli ultimi venti metri. Potevamo sfruttare meglio la mole di gioco creata; invece abbiano sbagliato la scelta dell’ultimo passaggio che avrebbe potuto permetterci di andare alla conclusione. Alla fine abbiamo avuto due grandi occasioni per pareggiare, con Farias e Salamon. Ero convinto che la squadra potesse fare risultato, per come sta lavorando e per la crescita in un girone di ritorno dove abbiamo raccolto qualcosa in meno rispetto a quel che meritavamo. Dobbiamo continuare così, mancano cinque partite, il nostro obiettivo è fare più punti possibile".

M.D.A.