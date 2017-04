Sampdoria-Crotone, Nicola determinato: "Non molleremo fino alla fine!"

23/04/2017 18:04

SAMPDORIA CROTONE NICOLA / Davide Nicola soddisfatto per la vittoria del suo Crotone in casa della Sampdoria. Il tecnico ha parlato poco dopo il fischio finale: "Non ci sono rimpiantI, abbiamo fatto un percorso preventivando le difficoltà iniziali e il miglioramento successivo - le sue parole alla 'Rai' - Abbiamo preventivato anche il fatto che nelle ultime dieci o quindici partite si potesse rggiungere una competitività tale da poter rendere interessante il nostro percorso. Chi ci sta davanti in questo momento non molla, ma non molliamo nemmeno noi. L'ambizione è quella di voler essere competitivi fino alla fine, i conti si faranno solo allora. Adesso la mia squadra deve concentrarsi partita per partita. Mi unisco alla solidarietà per la famiglia di Scarponi per la sua perdita".

M.D.A.