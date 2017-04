Udinese-Cagliari, Delneri esalta il collettivo: "Lavoro splendido di tutti"

23/04/2017 17:56

UDINESE CAGLIARI DELNERI / Luigi Delneri soddisfatto per la vittoria della sua Udinese contro il Cagliari. Il tecnico ha parlato poco dopo il fischio finale: "Nel primo tempo la squadra ha sprecato molto in fase di conclusione, però ha creato molto. Bisognava solo essere più cattivi e determinati, ma il lavoro è stato splendido da parte di tutti - le sue parole alla 'Rai' - Abbiamo cambiato soluzioni tattiche nella ripresa. Thereau ha fatto la partita giusta per le sue condizioni, è un calciatore importante per noi".

M.D.A.